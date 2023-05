Business news: Romania, Omv Petrom ottiene finanziamento per la produzione di idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera Omv Petrom ha firmato con il ministero dell'Energia di Bucarest un contratto di finanziamento tramite Pnrr, del valore di circa 39 milioni di euro, per la costruzione di una struttura per la produzione di idrogeno presso la raffineria di Petrobrazi. L'investimento complessivo è stimato in circa 74 milioni di euro. Lo ha annunciato la stessa società con un comunicato. L'intero processo produttivo sarà alimentato da energia rinnovabile, il che significa che non verranno generate emissioni di CO2 durante l'elettrolisi dell'acqua, quando le molecole di ossigeno vengono separate dalle molecole di idrogeno. La quantità annuale di idrogeno verde da produrre è stata stimata in oltre 2.600 tonnellate all'anno. Il completamento dei lavori è stimato nel 2025. (Rob)