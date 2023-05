Business news: Polonia, Commissione europea approva piano a sostegno produzione agricola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un piano polacco da circa un miliardo di euro (4,7 miliardi di zloty) per sostenere la liquidità dei produttori agricoli nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. La misura è stata approvata nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione e consisterà in aiuti di importo limitato sotto forma di sovvenzioni dirette. L'obiettivo è quello di sostenere i produttori agricoli che attualmente si trovano a dover fronteggiare carenze di liquidità a causa dell'aumento dei costi dei fertilizzanti minerali e della mancanza di stabilità del mercato agricolo causata dall'attuale crisi. La Commissione europea ha ritenuto che il piano polacco fosse in linea con le condizioni stabilite nel Quadro temporaneo di crisi e transizione. In particolare, l'aiuto non supererà i 250 mila euro per beneficiario e sarà concesso entro il 31 dicembre 2023. (Beb)