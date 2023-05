Rai: Meloni, liberare cultura italiana da intollerante sistema di potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non intendo sostituire un intollerante sistema di potere con un altro. “Voglio liberare la cultura italiana da un intollerante sistema di potere, voglio un sistema meritocratico e plurale, non in base alla tessera di partito che hanno in tasca”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della chiusura della campagna elettorale a Catania a sostegno del candidato della coalizione di centrodestra Enrico Trantino. “Se anche nella Rai qualcuno decide che vuole fare qualcos'altro, non è un problema che ci riguarda”, ha aggiunto Meloni. (Rin)