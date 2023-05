Rai: M5s, comizio destra su Rainews violazione gravissima par condicio, interrogazione in Vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'edizione di questa sera del telegiornale di RaiNews24 è andato in onda in diretta il comizio da Catania degli esponenti di destra. “Si tratta di una violazione gravissima della par condicio che non si ricorda essere mai accaduta e di cui il direttore della testata e i vertici dell'azienda devono rendere conto immediatamente”. Così in una nota gli esponenti del Movimento 5 stelle in commissione di Vigilanza Rai. “Presenteremo sul caso un esposto all'Agcom e una interrogazione in commissione di Vigilanza Rai per comprendere come sia stato possibile mettere in atto una simile operazione in palese violazione della legge", aggiungono gli esponenti M5s. (Rin)