Usa: Russiagate, Camera svolgerà audizione del consigliere speciale John Durham il 21 giugno

- La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti svolgerà il prossimo 21 giugno una audizione di John Durham, in merito al lavoro del consigliere speciale nominato dall’amministrazione Trump per avviare una controinchiesta sulle indagini del Federal Bureau of Investigation (Fbi) in merito al Russiagate, lo scandalo relativo alle presunte ingerenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016. Lo hanno confermato fonti anonime all’emittente “Nbc News”, dopo che Durham ha pubblicato il 15 maggio scorso il rapporto conclusivo del suo lavoro, in cui accusa l’Fbi di “gravi mancanze di rigore analitico” nello svolgimento delle indagini. (Was)