Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

- VARIE- In occasione dell’edizione 2023 della “Settimana dei Cimiteri Storici Europei” promossa da ASCE (Association of Significant Cemeteries of Europe), AMA, in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, invita a due appuntamenti del mattino, dedicati rispettivamente alle specie arboree e al paesaggio naturale, sotto la guida sapiente dei tecnici del Servizio Giardini capitolino (partenza Ore 10), e alle tombe dei grandi della musica (Ore 11:30), il Verano ospiterà, a partire dalle ore 15, il primo degli eventi speciali, Poesia dai Campi Elisi: un percorso a tappe dedicato alla poetessa Giovanna Bemporad, traduttrice di Virgilio e Omero, tra le voci più raffinate della cultura italiana del secondo Novecento, morta a Roma nel 2013. Cimitero Verano a Roma (Ore 10) (Rer)