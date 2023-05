Imprese: Prysmian, Cda designa Massimo Battaini come nuovo candidato Ad di gruppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valerio Battista, attuale Ad, ha affermato: “Ho avuto l’onore di guidare questa società per quasi due decenni e ho avuto il privilegio di essere supportato da un management team competente e consolidato e da molti colleghi di talento, senza i quali non sarei riuscito a far diventare Prysmian leader mondiale nell'industria dei cavi. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto assieme. Massimo è stato parte del team fin dall'inizio del nostro percorso e ha svolto un ruolo chiave nei momenti più importanti per il gruppo. Ho grande fiducia in Massimo come candidato alla mia successione: è un leader brillante e dinamico, che guarda alla creazione di valore e che guiderà la crescita di Prysmian con dedizione ed energia. Sosterrò pienamente Massimo nella transizione verso il suo nuovo ruolo ed è mia intenzione continuare a supportare il gruppo, secondo le modalità che il Consiglio riterrà più consone”. Massimo Battaini, ha infine sottolineato: “Sono onorato di essere il candidato designato ad assumere la leadership di questa straordinaria società. Non vedo l’ora di poter convogliare le energie e la passione delle nostre brillanti risorse per cogliere le future opportunità della transizione energetica, dell'elettrificazione e della trasformazione digitale. Saremo rigorosi e attenti alla creazione di valore, nel lavorare con i nostri clienti e con i nostri partner con l’obiettivo preminente di creare valore in modo sostenibile per tutti i nostri stakeholder”. Prysmian Group organizzerà un Capital Market Day il 5 ottobre 2023 per presentare un’overview della strategia del gruppo. (Rin)