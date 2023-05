Libano: riapre il museo Sursock a Beirut ristrutturato anche con il contributo dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il museo Nicolas Ibrahim Sursock nella capitale del Libano, Beirut, ha riaperto oggi le porte al pubblico con cinque mostre in esposizione. Inaugurato nel 1961, il museo era stato costretto a chiudere per i danni subiti a seguito della violenta esplosione nel porto di Beirut del 4 agosto 2020. Ad aver contribuito alla ristrutturazione dell’edificio vi è stata anche l’Italia, con un contributo di un milione di euro, secondo quanto riferisce l’Unesco. La riapertura è stata celebrata con una cerimonia a cui hanno preso parte, tra gli altri, anche le ambasciatrici di Italia e Francia, rispettivamente Nicoletta Bombardiere e Anne Grillo. Nel suo intervento, l’ambasciatrice Bombardiere si è detta lieta per la “riapertura di questa famosa villa bianca che dal 1961 ospita il Museo di arte moderna del Libano”. In dichiarazioni rilasciate ad “Agenzia Nova”, la diplomatica ha riferito che saranno diversi i progetti culturali curati dall'ambasciata sul territorio libanese, in un Paese da un ricco patrimonio culturale, come traspare in diversi ambiti, incluso quello artistico. Italia e Libano, ha poi aggiunto Bombardiere, sono due Paesi che "avvicinano le sponde del Mediterraneo" e che hanno diversi punti in comune. (segue) (Lib)