Brasile: organismo controllo fiscale Senato prevede crescita Pil all'1 per cento nel 2023 (3)

- Il ministero delle Finanze, nel bollettino Marco Fiscale diffuso il 23 maggio, prevede che l'economia del Brasile dovrebbe crescere dell'1,9 per cento nel 2023. La stima del ministero delle Finanze è più ottimista di quella degli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese che, nel rapporto settimanale "Focus" diffuso dalla Banca centrale (Bc) del 22 maggio, prevedono un'espansione del Pil nel 2023 pari all'1,20 per cento. Nella proiezione contenuta nel rapporto periodico sull'economia del Brasile pubblicato il 19 maggio, noto come Articolo IV, il Fondo monetario internazionale (Fmi) stima he il Brasile chiuderà il 2023 con una crescita dello 0,9 per cento. (segue) (Brb)