Ue: Tajani, aiuteremo Balcani ad essere presenti nel futuro dell'Europa

- L'Italia cercherà di aiutare i Paesi dei Balcani ad essere presenti "nel futuro dell'Unione europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, all'emittente televisiva "Tf1". "I Balcani occidentali sono l'Europa e non bisogna lasciare questa regione molto importante, per noi a livello economico, a livello strategico, nelle mani dei russi o degli altri. C'è anche la Cina", ha affermato Tajani. Il titolare della Frnesina ha poi affermato che Roma è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Il ministro ha poi sottolineato l'importanza di "lavorare per la ricostruzione" dell'Ucraina che sarà un "pezzo importante del mercato interno dell'Unione europea.(Frp)