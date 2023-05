© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana prossima portiamo in Consiglio dei ministri “un provvedimento per la valorizzazione e l’incentivo del made in Italy”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della chiusura della campagna elettorale a Catania a sostegno del candidato della coalizione di centrodestra Enrico Trantino. Meloni ha sottolineato come i prodotti del made in Italy siano sotto attacco. (Rin)