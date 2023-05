Reddito cittadinanza: Meloni, siamo stati coraggiosi, non si può pretendere paghetta di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Reddito di cittadinanza “siamo stati coraggiosi: bisogna distinguere tra chi non può lavorare e chi può farlo. La dignità del lavoro è l'unico vero ascensore sociale e noi stiamo costruendo le condizioni perché queste persone possano lavorare. Chi non vuole farlo, però, non può pretendere la paghetta di Stato”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della chiusura della campagna elettorale a Catania a sostegno del candidato della coalizione di centrodestra Enrico Trantino. (Rin)