Maltempo: Salvini, al lavoro per riaprire strade, autostrade e ferrovie

23 luglio 2021

- Domenica sarò a Bologna e poi in terra di Romagna, “stiamo lavorando per poter riaprire strade, autostrade e ferrovie”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della chiusura della campagna elettorale a Catania a sostegno del candidato della coalizione di centrodestra Enrico Trantino. "Stiamo correndo per riuscire a fare tutto in fretta e a trovare altri soldi: sindaci e imprenditori ne hanno bisogno subito", ha aggiunto. (Rin)