Libano: riapre il museo Sursock a Beirut ristrutturato anche con il contributo dell’Italia (2)

24 luglio 2021

- I lavori di ristrutturazione sono stati finanziati in gran parte dalla fondazione internazionale Aliph, per la protezione del patrimonio culturale nelle aree di conflitto, e dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), che hanno contribuito con circa 2 milioni di dollari in totale, e sono stati supervisionati dall'Unesco e dal ministero della Cultura francese. Le operazioni hanno consentito di ridare colore alla delicata architettura, un misto di veneziano e stili ottomani dell'inizio del XX secolo. Le vetrate dai colori vivaci della facciata esterna, ridotte in frantumi dalla doppia esplosione dell’agosto 2020, sono state sostituite da nuove identiche realizzate dell’esperta vetraia Maya Husseini su lastre fornite dalla filiale di Saint Gobain della fabbrica Saint Just. Anche le opere pittoriche, dopo essere passate per una sessantina da laboratori di restauro in Libano e all'estero – compresi quelli del Centre Pompidou di Parigi – sono state di nuovo restituite al museo. Tra i dipinti restaurati a Parigi vi sono un Senza titolo del 1970, di Paul Guiragossian, e il Ritratto di Nicolas Sursock, del 1939, di Kees Van Dongen. Nell'aprile scorso, sono anche stati installati pannelli solari sul tetto del museo Sursock, grazie a una sovvenzione di Unesco e Aics, tesa a rendere l’edificio più sostenibile. Ora l’obiettivo del museo è quello di garantirsi i finanziamenti futuri, oltre ad ampliare il proprio pubblico anche attraverso una programmazione diversificata, al fine ultimo di continuare ad essere un punto di riferimento per l'arte e la cultura non solo per Beirut ma anche a livello nazionale. (Lib)