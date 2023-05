Usa: due persone arrestate in California per avere operato come agenti del governo cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale di New York ha accusato due persone di cospirazione e riciclaggio di denaro, e di avere operato negli Stati Uniti come “agenti non registrati” del governo cinese, tentando di corrompere un funzionario pubblico. Stando agli atti giudiziari, i due imputati, John Chen e Lin Feng, entrambi cittadini cinesi residenti a Los Angeles, avrebbero partecipato ad uno schema organizzato dal governo di Pechino per colpire i praticanti della disciplina spirituale Falung Gong, attualmente vietata in Cina, residenti negli Stati Uniti. I due sono stati arrestati oggi in California. “Ancora una volta, il governo cinese ha tentato di colpire i suoi critici qui negli Stati Uniti: i due imputati hanno tentato di corrompere quello che pensavano essere un funzionari pubblico per portare avanti la campagna di repressione che Pechino sta portando avanti anche a livello transnazionale”, ha detto il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, spiegando che il presunto funzionario pubblico era invece un agente sotto copertura. “La Cina ha dimostrato nuovamente una totale mancanza di rispetto per lo stato di diritto e le norme internazionale: non tollereremo alcuna forma di repressione da parte del governo di Pechino, tesa a colpire, minacciare o intimidire chi risiede negli Stati Uniti”, ha aggiunto il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray. (Was)