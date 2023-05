Colombia: Eln rivendica attentato contro pattuglia Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito di liberazione nazionale della Colombia (Eln) ha rivendicato l’attentato nel municipio di Tibú, nella regione di Catatumbo, nell’est del Paese, in cui sono morti due agenti della Polizia colombiana e un civile. Il gruppo armato ha giustificato l'attentato, affermando di compiere “azioni di contrasto all'apparato militare statale e parastatale che continuano nel loro intento di destabilizzare i territori”. Secondo quanto riferisce l’emittente “Caracol” un artefatto è esploso al passaggio della pattuglia, che stava svolgendo un sopralluogo in previsione della visita del ministro della Difesa, Ivan Velasquez. Nell’attacco altri quattro agenti e un civile sono rimasti feriti. La Polizia ha offerto una ricompensa fino a 200 milioni di pesos (circa 40 milioni di euro) per chiunque fornisca informazioni utili all’arresto dei responsabili. Nel dipartimento è attivo l’Esercito di liberazione nazionale (Eln) e la dissidenza delle ex Forze armate della Colombia (Farc). (segue) (Mec)