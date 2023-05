Colombia: Eln rivendica attentato contro pattuglia Polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attentato arriva mentre sono in corso difficili colloqui di pace tra il governo del presidente Gustavo Petro e l'Eln. Le delegazioni hanno annunciato la ripresa dei negoziati in corso a Cuba, dopo la “pausa” unilaterale annunciata dal gruppo armato in protesta con alcune dichiarazioni del presidente Gustavo Petro. Il dialogo, recita un comunicato congiunto, riprende dopo “un primo scambio di chiarimenti” sui recenti interventi del presidente Petro. “Il processo di pace tra l'Eln e lo Stato continua. La possibilità di un cessate il fuoco regionale che includa la cessazione delle ostilità in qualsiasi settore della società civile è il nostro scopo”, ha commentato Petro in un tweet. (segue) (Mec)