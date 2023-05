Colombia: Eln rivendica attentato contro pattuglia Polizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un comunicato diffuso il 15 maggio l'Eln sosteneva che il tavolo negoziale non può subire gli "alti e bassi" dei discorsi del presidente. Il riferimento è al discorso pronunciato da Petro venerdì 12 maggio, durante un incontro con tutti i generali delle Forze armate, in cui il presidente ha accusato l’Eln di avere legami con le economie illecite. “Il tavolo del dialogo è entrato in crisi e serve chiarezza al governo perché si apra la strada verso la pace e si parli un linguaggio coerente al Paese e al mondo”, recita il comunicato dell'Eln. (segue) (Mec)