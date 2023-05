Viabilità: Delegata Città Metropolitana Roma, al via prima fase lavori Sp 439 Braccianese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal prossimo lunedì 29 maggio, la Città Metropolitana, in collaborazione con Anas (Gruppo FS Italiane), "avvierà la prima fase dei lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale sulla strada provinciale Via Braccianese". Lo sostiene in una nota Manuela Chioccia, Consigliera Delegata alla viabilità Città Metropolitana Roma Capitale. "Gli interventi dall'importo di 5,3 milioni di euro interesseranno la via dall'intersezione con Via Cassia, nel territorio del XV Municipio fino all'intersezione con Via del Pepe località Vigna di Valle nel Comune di Anguillara Sabazia, in entrambi i sensi di marcia, per un estesa totale complessiva di 21 km. Le lavorazioni riguarderanno principalmente il rifacimento degli strati di binder e tappeto di usura del piano viabile che, dove risulta maggiormente ammalorato, sarà sottoposto al rifacimento profondo". (segue) (Com)