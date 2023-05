Viabilità: Delegata Città Metropolitana Roma, al via prima fase lavori Sp 439 Braccianese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per binder e tappeto di usura "si intendono - si legge ancora nella nota - gli strati della pavimentazione, l'usura è quello dove abitualmente transitano i veicoli mentre il binder è quello immediatamente al di sotto ed è composto da un conglomerato bituminoso con piccoli elementi di roccia, che serve come base e punto di attacco per lo strato di usura. L'obiettivo è aumentare la durabilità del piano viabile. I lavori comprenderanno anche il ripristino delle opere idrauliche per la raccolta delle acque di piattaforma e le opere in verde per innalzare gli standard di qualità del servizio offerto e la sicurezza per l'utenza. Gli interventi saranno eseguiti in orario diurno e notturno a seconda dei flussi di traffico e saranno conclusi in circa 167 giorni. Si ringraziano per la collaborazione il dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (CSIMU) del Comune di Roma, l'Assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini e Daniele Torquati, presidente del XV municipio". (Com)