Energia: Engie, impianto Mazara tassello strategia rinnovabili in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coniugare la produzione di energia rinnovabile a quella delle colture agricole del territorio, in un rapporto virtuoso fra tecnologia e ambiente. È quanto sta accadendo in Sicilia, a Mazara del Vallo, dove, grazie alla collaborazione di due grandi aziende, Engie e Amazon, è stato inaugurato oggi il più grande parco agrivoltaico in Italia allacciato alla rete. Un investimento da 100 milioni di euro - finanziato grazie a un Green loan da Cdp, Societé generale e Bnp Paribas - che ha consentito la realizzazione di questo immenso parco di 115 ettari, equivalenti a 161 campi da calcio, con una capacità di 66 Megawat generata da oltre 120 mila pannelli. Pannelli sotto cui, e qui sta la novità, verranno coltivate alcune delle varietà agricole del territorio: foraggio, in particolare, ma anche campi sperimentali per la produzione di ulivi, mandorli, lavanda, oltre a colture aromatiche e officinali. Gli impianti agrivoltaici, infatti, integrano la produzione di energia pulita con l’agricoltura, con particolare attenzione alla biodiversità locale. Il tutto con una ricaduta positiva anche per le realtà agricole locali coinvolte nella gestione delle coltivazioni. Cosa che avverrà anche a Paternò dove si trova il secondo impianti agrivoltaico di Engie in Sicilia, che inizierà a produrre energia entro la fine dell’anno. In totale, i due impianti avranno una capacità produttiva di 104 Megavat e consentiranno di evitare l’emissione di oltre 62mila tonnellate di CO2 ogni anno. (segue) (Rin)