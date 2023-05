Energia: Engie, impianto Mazara tassello strategia rinnovabili in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’energia prodotta dagli impianti è destinata per larga parte, l’80 per cento, alle attività di Amazon in Italia e per la parte restante è immessa sul mercato contribuendo al fabbisogno energetico di circa 20.000 utenze domestiche. Ed è anche per questa collaborazione con la società americana che si può parlare di un progetto d’avanguardia: si tratta infatti del primo impianto concepito sulla base di un modello contrattuale Corporate Ppa (Power Purchase Agreement) tra due aziende private. Ma se fin qui di è parlato di progetti in fase di realizzazione, l’attenzione per l’Italia del gruppo Engie è rivolta al futuro. Al momento, in Sicilia, la società possiede in totale cinque impianti in esercizio (impianti eolici a Salemi/Trapani ed Elimi, impianti fotovoltaici a Lembisi e Santa Chiara e l’agrivoltaico di Mazara del Vallo) che insieme agli altri 15 sparsi in Italia producono circa 500 megawat. Ma l’obiettivo è quello di arrivare a 2 gigavatt al 2030. E anche in questo la Sicilia può giocare un ruolo fondamentale perché, come sottolineato da Monica Iacono, Ceo di Engie Italia, “sta diventando sempre più un polo energetico”. Tante infatti “le potenzialità” della Regione “come lo sviluppo del biometano, perché dagli scarti dell’agricoltura, come agrumi e olive, di cui la Sicilia è terra, si può produrre energia: non c’è niente di più sostenibile e circolare come questo: questo è il primo progetto di tanti”. (segue) (Rin)