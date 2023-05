Energia: Engie, impianto Mazara tassello strategia rinnovabili in Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un obiettivo, quello della decarbonizzazione, al centro delle strategie di Amazon: “vogliamo contribuire a portare il Paese verso la transizione ecologica e vogliamo avere un impatto positivo sulle comunità locali”. Per farlo, però, “servono regole stabili nel medio lungo termine per avere una progettualità”, ha scandito la dottoressa Iacono, parlando in presenza del viceministro all’Ambiente e la sicurezza energetica, Vannia Gava. Da questa è arrivata una rassicurazione: “La transizione è un’opportunità, le aziende lo hanno capito e le istituzioni devono stare al loro fianco nell’accompagnamento verso questa transizione ecologica”. Ma più che numeri e dati sono state le parole di Samuel Renard, direttore delle rinnovabili di Engie Italia a chiarire la portata del progetto: “In quest’ora in cui abbiamo presentato il progetto, l’impianto ha prodotto energia sufficiente per far fare ad una macchina elettrica il giro del mondo per otto volte”. (Rin)