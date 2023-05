Brasile-Ecuador: colloquio telefonico tra ministri Esteri, focus su agenda regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo ecuadoriano, Gustavo Manrique. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota, secondo cui i ministri hanno affrontato temi importanti dell'agenda regionale, come le prospettive della cooperazione sudamericana e amazzonica, in occasione dell'incontro dei presidenti del Sud America in programma a Brasilia il 30 maggio e il vertice dei Paesi amazzonici, in programma a Belem, nello stato di Parà l'8 e il 9 agosto.(Brb)