Veneto: al via dal 24 ottobre la nuova stagione del Teatro Toniolo

- Nella giornata odierna è stata presentata la nuova stagione di prosa 2023-2024 del Teatro Toniolo di Mestre. La stagione verrà inaugurata il 21 ottobre con un evento pensato in collaborazione con il Teatro La Fenice di Venezia, per celebrare i 110 anni del teatro, con un galà lirico con brani tratti dal Rigoletto di Giuseppe Verdi. Nella stagione appena conclusa, gli spettacoli di prosa hanno portato a sedersi in platea oltre 40.000 spettatori, mentre sono stati 2175 gli abbonamenti acquistati per gli incontri con le compagnie. "Al Teatro Toniolo viene sempre proposta una bella stagione, e quest'anno si può definire grandissima in quanto riparte all'insegna di grandi nomi - ha detto la consigliera delegata del sindaco alla Città di Venezia, Giorgia Pea - Questa stagione straordinaria presenterà sia appuntamenti per abbonamento che fuori abbonamento, quindi il nostro auspicio è che il pubblico risponda come sempre con grande entusiasmo e che possa sentirsi sempre a casa propria. Il Toniolo è un teatro della Città Metropolitana e come tale si pone al centro delle attività culturali di tutto il nostro territorio", ha poi concluso. (Rev)