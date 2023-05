Brasile: ex presidente Bolsonaro condannato a pagare 9.300 euro per attacchi ai giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'Appello di San Paolo, in Brasile, ha condannato l'ex presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, a pagare un risarcimento di 50mila real (9.300 euro) per attacchi ai giornalisti e al mondo dell'informazione nel suo insieme. Lo riferisce il Sindacato dei giornalisti professionisti nello Stato di San Paolo (Sjpj) in una nota. I giudici di secondo grado hanno confermato la condanna incassata in primo grado a giugno del 2022. La denuncia contro il presidente era stata presentata il 7 aprile. Nella querela il sindacato dei giornalisti accusava l'ex capo dello stato di "molestie morali sistematiche" nei confronti dell'intera categoria professionale, che hanno "danneggiato in modo l'immagine e l'onore dei giornalisti". (segue) (Brb)