Energia: Egitto, statunitense Chevron intende espandersi nel Paese nordafricano

- La compagnia petrolifera statunitense Chevron desidera espandere le proprie attività in Egitto e rendere il Paese nordafricano un centro di esportazione per i suoi prodotti verso il continente africano e la regione del Mediterraneo orientale. È quanto si legge in un comunicato del ministero del Petrolio egiziano diffuso a seguito di un colloquio tra il ministro Tarek El Molla e il responsabile per i prodotti di Chevron, Brant Fish, in visita nel Paese nordafricano accompagnato da Ram Kumar, vicepresidente di Chevron per la gestione e lo sviluppo delle società in joint venture, dalla direttrice generale delle vendite e degli affari marittimi in Africa, Medio Oriente e Asia meridionale, Danielle Lincoln, e dal direttore di Chevron Egypt, Anis Abul Naga. Nell’occasione, le parti hanno discusso delle attività dell'azienda nel campo della produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi, in particolare oli lubrificanti, in Egitto. El Molla ha riferito che Chevron è un partner strategico nel settore petrolifero e sta attualmente espandendo le proprie operazioni nel campo della ricerca e dell'esplorazione nelle aree di concessione in Egitto e nella regione del Mediterraneo orientale. Lo Stato egiziano, ha evidenziato il ministro, attribuisce la massima importanza alla produzione e attività di esportazione vantaggiose per l'economia, e il governo sostiene le attività e gli sforzi delle aziende internazionali e lavora per superare le difficoltà e facilitare le imprese. (segue) (Cae)