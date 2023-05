Energia: Egitto, statunitense Chevron intende espandersi nel Paese nordafricano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per El Molla, la presenza di una grande azienda come Chevron nel mercato egiziano e nella regione del Mediterraneo orientale mostra l'importanza della performance delle loro operazioni e la fiducia degli investitori. Il ministro ha fatto sapere, inoltre, che ci sono opportunità di investimento disponibili nel campo del carburante verde a basso contenuto di zolfo per le navi. Da parte sua, Fish ha confermato che la società intende investire in Egitto, sia nel campo della ricerca e dell'esplorazione che nel campo della produzione di oli e carburanti per navi, e mira ad ampliare la cerchia dei consumatori per i propri prodotti dentro e fuori il Paese nordafricano. In effetti, ha affermato il responsabile, Chevron considera l'Egitto una porta per l'Africa e la regione del Mediterraneo orientale e desidera rendere il Paese un centro per l'esportazione dei prodotti dell'azienda in queste regioni. Chevron sta attualmente elaborando un ambizioso programma di esportazione che è in linea con gli obiettivi del ministero del Petrolio egiziano e garantisce il raggiungimento di benefici per tutte le parti interessate, ha poi affermato Fish, aggiungendo che la società sta anche lavorando alla preparazione di diversi progetti di sviluppo della comunità nelle sue aree di operatività in Egitto. (Cae)