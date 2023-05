Sanità: Rocca visita ospedale Anagni, al lavoro per riaprire oncologia e primo soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha visitato l'ospedale di Anagni, in provincia di Frosinone. "Siamo già al lavoro perché all’ospedale di Anagni riaprano il reparto di oncologia e il punto di primo soccorso. La provincia di Frosinone, così come altri territori della nostra regione, soffre da troppo tempo di un’inaccettabile trascuratezza - scrive su Facebook Rocca -. Vogliamo invertire la rotta, perché chi si trova ad affrontare la sfida più difficile non sia più costretto a percorrere enormi distanze per trovare una risposta sanitaria adeguata". (Com)