Governo: Tajani, non toglierci voto tra noi, Pd ha scelto estrema sinistra

- Non dobbiamo toglierci il voto fra di noi, dobbiamo raccogliere più consensi possibili. Il nuovo Pd è un partito che ha scelto di stare all'estrema sinistra. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in occasione della chiusura della campagna elettorale a Catania a sostegno del candidato della coalizione di centrodestra Enrico Trantino. “Se non c’è lavoro, non c’è libertà e non c’è dignità”, ha aggiunto Tajani. (Rin)