Governo: Salvini, Conte e Schlein si rassegnino, andiamo avanti 5 anni

21 luglio 2021

- Si rassegnino Conte e Schlein, “noi andiamo avanti a lavorare per cinque anni, non un giorno di meno”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione della chiusura della campagna elettorale a Catania a sostegno del candidato della coalizione di centrodestra Enrico Trantino. “Berlusconi è un leone indomabile, tanto ha fatto e tanto farà”, ha aggiunto Salvini. (Rin)