Argentina: ministro Economia Massa domenica in Cina per riunione gruppo Brics

- Il ministro dell'Economia argentino, Sergio Massa, terrà incontri bilaterali con le autorità dei paesi membri del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) nel viaggio che farà questa domenica in Cina. Lo riferisce il quotidiano "Ambito Financiero". Massa ha invitato il deputato Maximo Kirchner -figlio della vicepresidente Cristina Kirchner - a far parte della delegazione. Massa è stato invitato in Cina per partecipare a un incontro della Nuova banca di sviluppo (Nbd) - guidata dalla ex presidente brasiliana, Dilma Rousseff -, banca dei Brics, dove si analizzerà la possibilità di modificare uno degli articoli dell'ente finanziario per finanziare le importazioni brasiliane che entrano nell'Argentina. L'obiettivo del ministro è che l'Nbd funzioni come garante finanziario delle importazioni dal Brasile per evitare di utilizzare le riserve di dollari della Banca centrale argentina (Bcra). Il Paese affronta un calo delle riserve monetarie, aggravato da una grave siccità che ha limitato le esportazioni agricole e l'ingresso di dollari. Il vertice del consiglio di amministrazione della banca Brics si svolgerà il 30 e 31 maggio presso la sede del'Nbd nella città di Shanghai.(Abu)