Amministrative: Simeoni (FI), buon lavoro alla nuova Giunta di Fiumicino

- "A nome del gruppo consiliare di Forza Italia faccio gli auguri di buon lavoro alla nuova Giunta comunale di Fiumicino guidata dal caro amico sindaco Mario Baccini. Certo che saprà rispettare gli impegni presi con i cittadini in campagna elettorale, e valorizzare come merita un comune che ha grandi potenzialità, ma che già oggi, con le sue bellezze e sue infrastrutture, riveste un ruolo fondamentale non solo per per la Capitale ma per l’intera Regione Lazio”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Giorgio Simeoni. “Forza Italia - aggiunge - è orgogliosa di essere rappresentata in Giunta da Raffaello Biselli e in Consiglio comunale da Alessio Coronas”, conclude. (Com)