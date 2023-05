© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono state settimane rilassanti. “Per me era importante essere qui e chiedere agli italiani quello che stiamo facendo. Il giudizio degli italiani è l'unico che mi interessa oltre a quello della mia coscienza”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della chiusura della campagna elettorale a Catania a sostegno del candidato della coalizione di centrodestra Enrico Trantino. (Rin)