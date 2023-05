Usa: Florida, DeSantis firma legge per proteggere società spaziali private da cause legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha firmato una legge tesa a limitare le responsabilità legali delle società aerospaziali private, come la SpaceX di Elon Musk o la Blue Origin di Jeff Bezos, in caso di incidenti che comportino infortuni o anche la morte di passeggeri o membri dell’equipaggio, durante le missioni. Il governatore repubblicano ha firmato il testo poco dopo avere annunciato la sua campagna elettorale per le presidenziali del 2024, in una diretta Twitter trasmessa proprio sul profilo di Elon Musk. La legge protegge le società aerospaziali private da eventuali cause legali, nei casi di infortuni o della morte di persone durante le missioni. I passeggeri e i membri dell’equipaggio, infatti, dovranno firmare una liberatoria in cui dichiarano di comprendere i rischi legati ai viaggi spaziali. “Attenzione: in base alla legge della Florida, la società non ha responsabilità legale in merito a casi di infortuni o morte derivanti o verificatisi durante le attività della stessa”, si legge nel modulo. (Was)