Messico-Perù: presidente Lopez Obrador mette in pausa le relazioni economiche con Lima

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha annunciato una pausa nelle relazioni economiche e commerciali con il Perù, L’annuncio arriva in risposta all’approvazione da parte del parlamento peruviano di una mozione che dichiara il presidente messicano persona non grata per le sue dichiarazioni a sostegno dell’ex presidente Pedro Castillo e contro l’attuale presidente Dina Boluarte. Parlando nella sua conferenza stampa quotidiana Lopez Obrador ha detto che non si tratta di rompere le relazioni con il Perù, ma di una pausa. “Finché in Perù non ci sarà una normalità democratica, non vogliamo relazioni economiche o commerciali con loro”, ha dichiarato. (segue) (Brb)