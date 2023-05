Messico-Perù: presidente Lopez Obrador mette in pausa le relazioni economiche con Lima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Perù ha approvato ieri in seduta comune la mozione della Commissione esteri che dichiara il presidente messicano persona non grata per le sue dichiarazioni a sostegno dell’ex presidente Pedro Castillo e contro l’attuale presidente Dina Boluarte. La mozione, riferisce la stampa peruviana, è stata approvata con 65 voti a favore, 40 contrari e 2 astensioni. Nella mozione si parla di "costante e ripetuta ingerenza" negli "affari interni" del Paese, "un fatto che viola la nostra sovranità”. Nel testo si accusa anche il presidente messicano di “aver rifiutato di riconoscere il diritto dello Stato peruviano di esercitare la presidenza pro tempore del Alleanza del Pacifico". Lo scorso febbraio anche il presidente della Colombia, Gustavo Petro, era stato dichiarato persona non grata per le sue critiche alla presidente in carica Boluarte. (segue) (Brb)