Messico-Perù: presidente Lopez Obrador mette in pausa le relazioni economiche con Lima (3)

- Lo scorso 15 maggio il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, aveva nuovamente definito Boluarte una "usurpatrice", esortandola a restituire a Pedro Castillo, arrestato il 7 dicembre per presunta sovversione, il ruolo di presidente che aveva ottenuto grazie a una elezione "libera e democratica". Boluarte non "è legalmente e legittimamente presidente del Perù", ha detto. Ragioni che Lopez Obrador ha ricordato per rivendicare la decisione di non consegnare al Perù la presidenza di turno dell'Alleanza del Pacifico, l'organismo regionale di cui fanno parte anche Colombia e Cile. La decisone era stata condannata dalla ministra degli Esteri del Perù, Ana Gervasi, che in una nota ha condannato un atteggiamento che ben spiega "il livello di negligenza con cui" Lopez Obrador "orienta le sue azioni in politica estera". Una presa di posizione che "danneggia il processo di integrazione di maggior successo degli ultimi temi e, peggio ancora, le necessità delle rispettive popolazioni". (segue) (Brb)