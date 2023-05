Messico-Perù: presidente Lopez Obrador mette in pausa le relazioni economiche con Lima (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lopez Obrador, prosegue la titolare della diplomazia peruviana "ha deciso di ostacolare e interrompere i lavori dell'Alleanza del Pacifico, invece di permettere che gli Stati membri che intendono rimanere al suo interno portino avanti" il processo per consolidare il blocco tramite l'esame delle altre domande di adesione. I Paesi che "non desiderano lavorare nel quadro dell'Alleanza devono considerare la possibilità di sospendere la loro partecipazione, permettendo che così il blocco possa procedere con chi ne condivide principi e obiettivi fondativi". Lima, aggiunge Gervasi ribadisce che la mancata consegna della presidenza di turno" contravviene a un obbligo internazionale", che "può portare anche a responsabilità" per Città del Messico. (segue) (Brb)