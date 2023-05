Messico-Perù: presidente Lopez Obrador mette in pausa le relazioni economiche con Lima (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine marzo Castillo aveva recapitato a Lopez Obrador una lettera di ringraziamento per il sostegno che gli ha dato "sin dal primo giorno" della crisi, aperta con il suo arresto e la destituzione da parte del Parlamento. Il governo del Messico ha criticato le evoluzioni della crisi peruviana sin dalle prime battute, con scelte che hanno innescato frizioni con Lima. I rapporti si sono in particolare raffreddati con la concessione dell'asilo da parte del Messico a Lilia Paredes, moglie di Castillo, e i suoi due figli Arnold e Alondra. Lima ricorda che sulla ex first lady è aperta una indagine e che potrebbe essere necessario chiederne l'estradizione. (segue) (Brb)