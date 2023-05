Ue: Tajani, l'Africa chiede più Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli africani chiedono più Europa e se l'Europa non guarda a sud il rischio è di avere Cina e Russia con le milizie della Wagner che "cercheranno di controllare la situazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, all'emittente "Tf1". "Ci sono già investimenti cinesi. Il palazzo dell'Unione africana ad Addis Abeba è stato costruito dai cinesi, ci sono molte autostrade costruite, di pessima qualità, dai cinesi", ha affermato il titolare della Farnesina. "Non siamo lì per una nuova colonizzazione ma siamo lì per rafforzare i legami tra Italia e Africa", ha affermato Tajani, sottolineando che il continente non deve essere visto con "occhiali europei" ma con "occhiali africani".(Frp)