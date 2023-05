Amministrative: in Piemonte Novi Ligure e Pianezza al ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte restano due città in attesa del nuovo sindaco. Si tratta di Novi Ligure e Pianezza che domenica e lunedì avranno il ballottaggio. Per Novi Ligure la sfida è quella tradizionale tra centrodestra e centrosinistra. Da un lato Maria Rosa Porta e dall'altro Rocchino Muliere, frutto dell'alleanza tra Partito Democratico e Terzo Polo. A Pianezza invece, per la prima volta al ballottaggio, la sfida sarà tra Antonio Castello (sostenuto da cinque liste civiche) e Giovanni Minò (Pd-M5s e Verdi). (Rpi)