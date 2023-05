Francia-Italia: ministro Becht, periodi di tensione capitano ma abbiamo forti legami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I periodi di tensione possono capitare, ma Italia e Francia hanno forti legami. Lo ha detto oggi Olivier Becht, ministro delegato al commercio estero, all'attrattività economica e ai cittadini francesi all'estero, in visita ufficiale in Italia. “In ogni coppia ci sono periodi di tensione, ma tra i due Paesi si sono legami forti. Lo dimostrano i colloqui intercorsi tra i ministri Colonna e Tajani ieri, e tra Macron e Meloni al G7”, ha affermato Becht, precisando che “le storiche relazioni portano sempre a un rispetto reciproco”. Il ministro francese ha sottolineato che “le imprese non risentono dei momenti di tensione, che sono generalmente brevi, a differenza degli investimenti, che sono invece a lungo termine”. “Questo, è stato dimostrato anche dal forum Medef-Confindustria”, ha aggiunto Becht. (Res)