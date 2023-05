Tim: Elio Schiavo nominato presidente di Olivetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim informa che Elio Schiavo è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione di Olivetti, società benefit interamente controllata dal gruppo e attiva nel campo dell’Internet of Things. Elio Schiavo – riferisce una nota – entrato in Tim lo scorso maggio con il compito di guidare il processo di riorganizzazione delle attività Enterprise, è attualmente Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim e Ad di Noovle, la controllata del gruppo attiva nel settore del Cloud. Olivetti opera nell'ambito di Tim Enterprise, la Business Unit dedicata alla Pubblica amministrazione e ai grandi clienti per cui è prevista la societarizzazione nell'ottica di valorizzare tutti gli asset di riferimento relativi alla connettività, Cloud, IoT e Cybersecurity. L’assemblea di Olivetti, che ha nominato Elio Schiavo presidente, ha altresì rinnovato la composizione del Consiglio d’amministrazione, attualmente costituito da oltre il 60 per cento di presenza femminile, a testimonianza dell’impegno del gruppo Tim a superare la disparità di genere con azioni concrete. Il Board di Olivetti, nella prima riunione dopo l’assemblea, ha confermato Quang Ngo Dinh come Amministratore delegato. (Com)