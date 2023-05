Mozambico-Ucraina: Kuleba, apriremo un'ambasciata a Maputo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina stabilirà un’ambasciata in Mozambico. Lo ha riferito il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in visita nel Paese africano. “Sono onorato di essere stato ricevuto dal presidente del Mozambico, Filipe Nyusi. Sono grato per la sua solidarietà con il popolo ucraino”, ha dichiarato il ministro. “Abbiamo convenuto di lavorare per potenziare le relazioni bilaterali sulla base del rispetto e degli interessi reciproci. Come primo passo, l’Ucraina aprirà un’ambasciata a Maputo”, ha scritto Kuleba in un messaggio su Twitter. Durante la sua visita nel Paese, “la prima di sempre”, il capo della diplomazia di Kiev ha incontrato anche l’omologa Veronica Macamo. “Abbiamo deciso di portare le nostre relazioni bilaterali a un nuovo livello. Includeremo inoltre il Mozambico nel programma umanitario del presidente Volodymyr Zelensky, ‘Cereali dall’Ucraina’”, ha continuato Kuleba. (Kiu)