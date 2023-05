Casa: Franzini (Unimi), per sviluppo territorio politica non risponda solo al mediatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per studenti e giovani lavoratori occorre “una politica che va fatta con intelligenza e senza voler rispondere soltanto al mediatico per risolvere un problema di sviluppo della città e del territorio”. Lo ha detto il rettore dell’Università degli Studi di Milano, Elio Franzini, rispondendo a margine della presentazione dell’Osservatorio Mheo, che si è tenuta questa mattina a Milano. Nell’ambito universitario le difficoltà attuali “credo siano essenzialmente due” ha chiarito la prima “è senza dubbio la questione abitativa”, che “può essere risolta soltanto politicamente e può essere risolta con una politica lungimirante che guardi in lungo periodo. Altrimenti, con i provvedimenti tampone, noi non ne usciamo”. Il secondo problema “è infrastrutturale”, perché “tutte le università pubbliche e private, hanno un grande problema degli spazi” che per Franzini “va assolutamente”, perché in seguito al Covid “gli studenti frequentano di più”. Franzini ha evidenziato che se questi due problemi non si risolvono “la positività si traduce in negatività, perché questo disincentiva la frequenza, la partecipazione e a venire in questa città”.(Rem)