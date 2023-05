Roma: Pandolfi (Azione), Giunta inadeguata, ritirare delibera Ztl Fascia Verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte ad un Sindaco e ad una Giunta inadeguati e a una politica arrogante che scrive provvedimenti ideologici immaginando una città senza macchine ma scaricando il costo della transizione ecologica sui cittadini", così in una nota Livia Pandolfi, capogruppo Azione in Municipio Rroma III. "Arrivato con quasi 3 ore di ritardo al consiglio straordinario sulla Ztl Fascia Verde, Patanè ha insultato le opposizioni che avevano lasciato l'Aula per protesta. Il consiglio municipale, chiesto da oltre un mese, con la presenza di Patanè, infatti, era convocato prima alle 9, poi alle 11, ma l'assessore si è presentato alle 13:30. Tanto che decine di cittadini in attesa sono tornati a casa. Le opposizioni hanno così deciso di lasciare l'aula considerando l'atteggiamento di superiorità dell'assessore alla mobilità capitolino, un atto di arroganza politica data la delicata situazione sulla questione Ztl", conclude Pandolfi che ha chiesto di ritirare la delibera per poi studiare correttivi. (Com)