Monza: tavolo di confronto tra sindaco Pilotto e consiglieri regionali eletti in Brianza

20 luglio 2021

- Il Sindaco di Monza Paolo Pilotto, ha invitato oggi in Municipio i Consiglieri regionali neoeletti in Brianza, che per i prossimi cinque anni rappresenteranno i bisogni del territorio e del suo capoluogo nell’assemblea regionale. All’incontro - al quale ha preso parte anche il Presidente della Provincia di Monza Brianza, Luca Santambrogio - hanno partecipato Alessandro Corbetta, Jacopo Dozio, Fabrizio Figini, Pietro Luigi Ponti, Martina Sassoli, Alessia Villa; il Presidente del Consiglio Regionale, Federico Romani, assente per precedenti impegni, ha chiesto di poter essere aggiornato in merito ai lavori. All’ordine del giorno, in un clima di piena collaborazione, i temi principali sui quali gli Enti saranno chiamati a consolidare percorsi di lavoro comune, a partire dalla Salute: sul tavolo il completamento del cantiere all’Ospedale San Gerardo, per il quale Aria ha assicurato una ripresa dei lavori in tempi brevi; lo sviluppo delle Case di Comunità e il tema ancora aperto della carenza di Medici di Medicina Generale sul territorio; l’Accordo sull’Ospedale Vecchio, i cui edifici sono destinati, fra l’altro, a diventare sede di una Casa della Comunità, del Comando provinciale dei Carabinieri e di uno spazio comunale. La discussione ha toccato anche il futuro della Villa Reale e del Parco di Monza, riferito allo sviluppo del Consorzio di Gestione. Accanto a ciò i lavori legati all’ammodernamento dell’Autodromo Nazionale e dell’intero impianto ospitato all’interno del parco. Ancora, sul fronte delle infrastrutture il prolungamento da Milano a Monza delle due linee metropolitane MM1 e MM5 e la Pedemontana costituiscono due grandi sfide che la Brianza è chiamata ad affrontare con impegno corale nei prossimi anni. “Quello di oggi è stato un incontro tra Amministratori consapevoli di rappresentare un territorio strategico come la Brianza – spiega il Sindaco Pilotto –. Condividere aggiornamenti e progettualità di rilievo per le nostre comunità, pur nella consapevolezza delle diverse sensibilità politiche, è un punto di partenza positivo per contribuire a promuovere un’attenzione comune per la terza città della Lombardia e per l’intero territorio provinciale”. Il prossimo incontro di reciproco aggiornamento è fissato per luglio. (Com)