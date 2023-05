Giustizia: Nordio, sulla parte dedicata del Pnrr siamo messi molto bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la giustizia, "nel Pnrr siamo messi molto bene”. Lo ha detto Carlo Nordio, ministro della Giustizia, al Festival dell’economia di Trento. Nordio ha aggiunto che “avendo iniziato subito il lavoro quasi tutti i tempi prefissati sono stati rispettati”. Il ministro della Giustizia ha avvertito che “alcuni degli obiettivi sono distonici rispetto alla realtà - come ad esempio l’obbligo di eliminare dieci milioni di fascicoli che sono già stati eliminati - e quindi chiederemo di rimodulare queste risorse per velocizzare i processi”. “Siamo per l’assoluta precedenza della digitalizzazione e delle attività telematiche”, ha chiuso Nordio, spiegando che servono per semplificare la macchina della Giustizia. (Rin)