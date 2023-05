© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fianco di Daniele Leodori "per immaginare il partito nuovo anche nel Lazio. Con dedizione, lealtà, attenzione ai territori, capacità di immaginare le sfide future, esattamente come ha dimostrato di saper fare lui. È di questo che la nostra comunità ha bisogno. Forza". Lo scrive in una nota Emanuela Droghei, consigliera Pd e vicepresidente della Commissione bilancio alla Pisana. (Com)